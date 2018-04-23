У Вірменії трьох опозиційних депутатів звільнили з СІЗО

У Вірменії опозиційні депутати Нікол Пашинян, Сасун Мікаелян і Арарат Мірзоян були звільнені з СІЗО.

Про це повідомляє "Радио Азатутюн".

Пашинян заявив, що про результати переговорів з віце-прем'єром Кареном Карапетяном він говоритиме на сьогоднішньому мітингу.

Раніше Карапетян заявив, що звернеться до генпрокурора з проханням відкликати з парламенту клопотання про арешт депутатів і повідомив про заплановану зустріч з ними.

Нагадаємо, генпрокуратура Вірменії підтвердила затримання трьох опозиційних депутатів, у тому числі лідера протестів у Єревані Нікола Пашиняна, попри недоторканість. Депутатів затримали під час протестів у неділю.

Акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Європейська правда