Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вірменії трьох опозиційних депутатів звільнили з СІЗО

Понеділок, 23 квітня 2018, 14:49

У Вірменії опозиційні депутати Нікол Пашинян, Сасун Мікаелян і Арарат Мірзоян були звільнені з СІЗО.

Про це повідомляє "Радио Азатутюн".

Пашинян заявив, що про результати переговорів з віце-прем'єром Кареном Карапетяном він говоритиме на сьогоднішньому мітингу.

Раніше Карапетян заявив, що звернеться до генпрокурора з проханням відкликати з парламенту клопотання про арешт депутатів і повідомив про заплановану зустріч з ними.

Нагадаємо, генпрокуратура Вірменії підтвердила затримання трьох опозиційних депутатів, у тому числі лідера протестів у Єревані Нікола Пашиняна, попри недоторканість. Депутатів затримали під час протестів у неділю.

Акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменіямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: