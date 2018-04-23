В Армении трех оппозиционных депутатов освободили из СИЗО

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Понедельник, 23 апреля 2018, 14:49

В Армении оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян были освобождены из СИЗО.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Пашинян заявил, что о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном он будет говорить на сегодняшнем митинге.

Ранее Карапетян заявил, что обратится к генпрокурору с просьбой отозвать из парламента ходатайство об аресте депутатов, и сообщил о запланированной встрече с ними.

Напомним, Генпрокуратура Армении подтвердила задержание трех оппозиционных депутатов, в том числе лидера протестов в Ереване Никола Пашиняна, несмотря на неприкосновенность. Депутатов задержали во время протестов в воскресенье.

Акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Европейская правда

Темы: Армения митинги
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