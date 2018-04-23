Прем’єр Вірменії подав у відставку через протести

Прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am.

"Нікол Пашинян був правий. Я помилявся. У ситуації, що склалася, є декілька рішень, але я не піду жодним з цих шляхів. Це не мій вибір" я залишаю посаду прем’єр-міністра Вірменії" - йдеться у заяві Саргсяна.

"Рух на вулицях спрямований проти мого врядування. Я виконаю ваші вимоги" - додав він.

У понеділок у Вірменії відновилися акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна. Сотні громадян у різних районах міста знову вийшли на вулиці Єревана в понеділок вранці, щоб блокувати вулиці і перекривати руху міського транспорту в рамках оголошеної затриманим поліцією лідером опозиції Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Під час протестів у неділю поліція застосувала спецзасоби для розгону мітингарів. Затримали більше 200 людей. Серед затриманих і троє опозиційних депутатів, в тому числі лідер протестів Нікол Пашинян.

У зв’язку з протестами у Єревані ЄС закликав Вірменію до негайного звільнення усіх затриманих учасників акцій протесту.

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