Премьер Армении подал в отставку из-за протестов

Премьер Армении Серж Саргсян, за которого в стране вторую неделю не утихают протесты подал в отставку.

Об этом сообщает издание News.am.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибался. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но я не пойду ни одним из этих путей. Это не мой выбор. Я покидаю пост премьер-министра Армении", - говорится в заявлении Саргсяна.

"Движение на улицах направлено против моего правления. Я выполню ваши требования", - добавил он.

В понедельник в Армении возобновились акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Сотни граждан в различных районах города вновь вышли на улицы Еревана в понедельник утром, чтобы блокировать улицы и перекрывать движения городского транспорта в рамках объявленной задержанным полицией лидером оппозиции Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Во время протестов в воскресенье полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Задержали более 200 человек. Среди задержанных и трое оппозиционных депутатов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.

В связи с протестами в Ереване ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.

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Европейская правда