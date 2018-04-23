Генерал НАТО розказав, як треба реформувати ЗСУ

Україна має впроваджувати комплексні реформи та провести реструктуризацію всіх структур Збройних сил України.

Про це заявив гендиректор Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс на прес-конференції в рамках Міжнародного тижня НАТО в Україні, повідомляє "Укрінформ".

"Насамперед йдеться про реформи комплексні, які дадуть можливість зокрема забезпечити демократичний цивільний контроль за збройними силами", - сказав Брукс.

Другим елементом цієї реформи, за його словами, має стати реструктуризація всіх структур Збройних сил України у відповідності до тих структур і схем, які діють у НАТО.

"Третій момент, коли йдеться про підготовку, то йдеться про конкретні підрозділи. І тут, відповідно, також потрібно зосереджувати увагу, щоб вони готувались у відповідності до стандартів, які визначені як НАТО, так і Україною. І нарешті, останній важливий елемент – це оперативна взаємосумісність", - наголосив Брукс.

Він зауважив, що саме взаємосумісність має відбуватись як на технічному рівні з дотриманням стандартів, так і на людському рівні. Водночас Брукс відзначив, що процес досягнення такої взаємосумісності може тривати десятки років.

Міжнародний тиждень НАТО проходитиме з 23 по 27 квітня у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Під час запланованих заходів експерти НАТО, науковці та посадовці ознайомлять слухачів з перспективами розвитку Альянсу та напрямами співробітництва з ЄС.

Також учасники розглянуть сучасні гібридні загрози і реагування НАТО на них та ознайомляться з західною оцінкою Росії.