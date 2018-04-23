Генерал НАТО рассказал, как надо реформировать ВСУ

Украина должна внедрять комплексные реформы и провести реструктуризацию всех структур Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил гендиректор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс на пресс-конференции в рамках Международной недели НАТО в Украине, сообщает "Укринформ".

"Прежде всего, речь идет о реформах комплексных, которые дадут возможность, в том числе, обеспечить демократический гражданский контроль вооруженных сил", - сказал Брукс.

Вторым элементом этой реформы, по его словам, должна стать реструктуризация всех структур Вооруженных сил Украины в соответствии со структурами и схемами, действующими в НАТО.

"Третий момент, когда речь идет о подготовке, то речь идет о конкретных подразделениях. И здесь, соответственно, также нужно концентрировать внимание, чтобы они готовились в соответствии со стандартами, которые определены как НАТО, так и Украиной. И наконец, последний важный элемент – это оперативная совместимость", - отметил Брукс.

Он отметил, что именно совместимость должна происходить как на техническом уровне с соблюдением стандартов, так и на человеческом уровне. В то же время Брукс отметил, что процесс достижения такой совместимости может длиться десятки лет.

Международная неделя НАТО будет проходить с 23 по 27 апреля в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Во время запланированных мероприятий эксперты НАТО, ученые и чиновники ознакомят слушателей с перспективами развития Альянса и направлениями сотрудничества с ЕС.

Также участники рассмотрят современные гибридные угрозы и реагирование НАТО на них и ознакомятся с западной оценкой России.