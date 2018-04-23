Суд у Харкові дав 3 роки в'язниці 18-річному водієві, який збив підлітка

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Понеділок, 23 квітня 2018, 16:39

Московський районний суд Харкова засудив 18-річного Тиграна Єнгібаряна, який на смерть збив 17-річного хлопця, до 3 років позбавлення волі.

Вирок зачитала суддя Алла Харченко, повідомляє місцеве видання NewsRoom.

"Звинувачений не вибрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу, не впевнився, що це буде безпечно, і допустив наїзд на Віношкіна, який від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Причиною смерті стала травма голови, яка ускладнилося крововиливом. Обвинувачений свідомо залишив Віношкіна в небезпечному становищі", – зачитала суддя.

Відзначається, що суд врахував пом'якшуючі обставини (мати загиблого підлітка прийняла грошову компенсацію від сім'ї Єнгібаряна та відмовилась від позову) суддя засудив молодого чоловіка до трьох років в'язниці з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий строк.

Прокуратура просила призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.

Прес-секретар обвинувачів Віта Дубовик зазначила, що харківська прокуратура планує вивчити матеріали судового рішення у справі Єнгібаряна, після чого ухвалить рішення про подачу апеляції.

 
Обвинувачений ховався від журналістів капюшоном, відповідати на запитання - відмовився.
newsroom

16 січня на Салтівському шосе водій Toyota Camry збив на пішохідному переході Володимира Віношкіна та зник з місця події. Удар був такої сили, що пішохід двічі перевернувся в повітрі. Від отриманих травм підліток помер.

Через кілька годин поліції вдалося розшукати машину, а потім до правоохоронців прийшов і сам водій. Слідчі відкрили проти 18-річного Тиграна Єнгібаряна кримінальні провадження за статтями 135 ("залишення в небезпеці") і 286 ("порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини").

Теми: ДТП Харків прокуратура
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