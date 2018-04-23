Суд в Харькове дал 3 года тюрьмы 18-летнему водителю, сбившему подростка

Московский районный суд Харькова приговорил 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил 17-летнего парня, к 3 годам лишения свободы.

Приговор зачитала судья Алла Харченко, сообщает местное издание NewsRoom.

"Обвиняемый не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, не убедился, что это будет безопасно, и допустил наезд на Виношкина, который от полученных телесных повреждений погиб. Причиной смерти стала травма головы, которая осложнилось кровоизлиянием. Обвиняемый сознательно оставил Виношкина в опасном положении", - зачитала судья.

Отмечается, что суд учел смягчающие обстоятельства (мать погибшего подростка приняла денежную компенсацию от семьи Енгибаряна и отказалсь от иска) судья приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на тот же срок.

Прокуратура просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Пресс-секретарь обвинителей Вита Дубовик отметила, что харьковская прокуратура планирует изучить материалы судебного решения по делу Енгибаряна, после чего примет решение о подаче апелляции.

Обвиняемый прятался от журналистов капюшоном, отвечать на вопросы – отказался. newsroom

16 января на Салтовском шоссе водитель Toyota Camry сбил на пешеходном переходе Владимира Виношкина и скрылся с места происшествия. Удар был такой силы, что пешеход дважды перевернулся в воздухе. От полученных травм подросток скончался.

Спустя несколько часов полиции удалось разыскать машину, а затем к правоохранителям пришел и сам водитель. Следователи открыли против 18-летнего Тиграна Енгибаряна уголовные производства по статьям 135 ("оставление в опасности") и 286 ("нарушение ПДД, повлекшее смерть человека").