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У НАБУ похвалилися результатами роботи: за місяць 10 підозрюваних

Понеділок, 23 квітня 2018, 17:01

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють досудове розслідування у 609 кримінальних провадженнях.

Про це повідомляє прес-служба Бюро.

Зазначається, що на 31 березня НАБУ і САП підозрювали 163 особи у вчиненні кримінальних корупційних правопорушеннях.

У відомстві повідомляють, що всього, від початку розслідувань НАБУ, з грудня 2015 року, до суду було скеровано 127 справ, в яких статус обвинувачених отримали 199 осіб.

"Упродовж березня 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 10 особам. Серед них — службові особи органів державної влади, а також представники низки комерційних компаній, задіяних у корупційних схемах", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що у березні були відкриті матеріали для ознайомлення стороні захисту у низці резонансних справ, що фактично означає, що основний обсяг слідчих дій в рамках досудового розслідування завершений.

"Окрім цього, минулого місяця НАБУ і САП скерували до суду обвинувальні акти стосовно 16 осіб. Серед них — голова Державної аудиторської служби, яку обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Обвинувальний акт стосовно неї скеровано до суду 30 березня 2018 року", - сказано у заяві.

Зазначається, що серед резонансних справ, провадження щодо посадових осіб Запорізької клінічної лікарні, а також посадовців ПАТ "Укрзалізниці".

Українська правда
Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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