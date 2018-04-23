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В НАБУ похвастались результатами работы: за месяц 10 подозреваемых

Понедельник, 23 апреля 2018, 17:01

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют досудебное расследование по 609 уголовным производствах.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что на 31 марта НАБУ и САП подозревали 163 человека в совершении уголовных коррупционных правонарушениях.

В ведомстве сообщают, что всего с начала расследований НАБУ, с декабря 2015 года, в суд было направлено 127 дел, в которых статус обвиняемых получили 199 человек.

"В течение марта 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам. Среди них - должностные лица органов государственной власти, а также представители ряда коммерческих компаний, задействованных в коррупционных схемах", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в марте были открыты материалы для ознакомления стороне защиты в ряде резонансных дел, что фактически означает, что основной объем следственных действий в рамках досудебного расследования завершен.

"Кроме этого, в прошлом месяце НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении 16 лиц. Среди них - глава Государственной аудиторской службы, которую обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Обвинительный акт в отношении нее направлен в суд 30 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что среди резонансных дел, производства в отношении должностных лиц Запорожской клинической больницы, а также должностных лиц ПАО "Укрзализныци".

Украинская правда
Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура
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