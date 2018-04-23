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У Вірменії призначили виконувача обов'язків прем'єр-міністра

Понеділок, 23 квітня 2018, 17:36

У Єревані відбулося екстрене засідання кабінету міністрів, на якому виконувачем обов'язків глави уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна.

Про це повідомляє News.am.

"З урахуванням неможливості виконання обов'язків прем'єр-міністра Сержем Саргсяном на підставі заяви останнього про відставку і в установленому порядку до виконання обов'язків глави уряду приступив перший віце-прем'єр Карен Карапетян", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 23 квітня, прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести, подав у відставку.

"Я помилявся. У ситуації, що склалася, є декілька рішень, але я не піду жодним з цих шляхів. Це не мій вибір. Я залишаю посаду прем’єр-міністра Вірменії", - заявив Саргсян.

У понеділок у Вірменії відновилися акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна. Сотні громадян в різних районах міста знову вийшли на вулиці Єревану, щоб блокувати вулиці і перекривати руху міського транспорту в рамках мирної акції громадянської непокори.

Під час протестів у неділю поліція застосувала спецзасоби для розгону мітингарів. Затримали більше 200 людей. Серед затриманих і троє опозиційних депутатів, в тому числі лідер протестів Нікол Пашинян.

У зв’язку з протестами у Єревані ЄС закликав Вірменію до негайного звільнення усіх затриманих учасників акцій протесту.

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Європейська правда

Теми: Вірменіяпрем'єр
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