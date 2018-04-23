В Армении назначили исполняющего обязанности премьер-министра

В Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

Об этом сообщает News.am.

"С учетом невозможности выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке и в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 23 апреля, премьер Армении Серж Саргсян, из-за назначения которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.

"Я ошибался. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но я не пойду ни одним из этих путей. Это не мой выбор. Я покидаю пост премьер-министра Армении", - заявил Саргсян.

В понедельник в Армении возобновились акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Сотни граждан в разных районах города вновь вышли на улицы Еревана, чтобы блокировать улицы и перекрывать движения транспорта в рамках мирной акции гражданского неповиновения.

Во время протестов в воскресенье полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Задержали более 200 человек. Среди задержанных были и трое оппозиционных депутатов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.

В связи с протестами в Ереване ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.

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Европейская правда