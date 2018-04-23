Місцева влада отримала право обмежувати продаж алкоголю

Президент Петро Порошенко дозволив надати органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Верховної Ради стосовно законопроекту №3149, який народні депутати ухвалили у березні.

"Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений згідно їх рішення час доби", – йдеться зокрема в тексті закону.

Обмеження не поширюються на ресторанне господарство.

Порушення заборони торгівлі алкоголем тягнутиме за собою адміністративну відповідальність.

Покарання, передбачене Кодексом про адміністративні правопорушення, – накладення штрафу від 30 (510 гривень) до 100 (1,7 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон набуває чинності в наступний день після опублікування.

Додаткові заборони продажу алкоголю у нічний час існують зокрема у таких містах як Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Луцьк, тощо.

У вересні 2017 року Київська міська ради виключила з функціоналу МАФів продаж будь-якого алкоголю.

Антимонопольний комітет визнав це рішення незаконним.

22 вересня 2016 року Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Водночас Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати своє рішення.