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Местные власти получили право ограничивать продажу алкоголя

Понедельник, 23 апреля 2018, 18:21
Местные власти получили право ограничивать продажу алкоголя

Президент Петр Порошенко позволил предоставить органам местного самоуправления право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Верховной Рады относительно законопроекта №3149, который народные депутаты приняли в марте.

"Сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное согласно их решению время суток", – говорится в частности в тексте закона.

Ограничения не распространяются на ресторанное хозяйство.

Нарушение запрета торговли алкоголем влекут за собой административную ответственность.

Наказание, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, - наложение штрафа от 30 (510 гривен) до 100 (1,7 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу в следующий день после опубликования.

Дополнительные запреты продажи алкоголя в ночное время существуют частности в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Черкассы, Ужгород, Луцк, и тому подобное.

В сентябре 2017 года Киевский городской совет исключил из функционала МАФов продажу любого алкоголя.

Антимонопольный комитет признал это решение незаконным.

22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.

В то же время Хозяйственный суд Киева обязал Киевсовет отменить свое решение

Валентина Романенко, УП

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