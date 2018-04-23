Бойовики лякають страшилкою про диверсію під час візиту Порошенко в АТО - штаб

У штабі АТО повідомляють, що незаконні збройні формування поширюють неправдиву інформацію про нібито підготовку диверсії з боку Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні штабу від 23 квітня.

"Цього разу, так зване "міністерство держбезпеки ЛНР", звинуватило українське командування оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" у підготовці диверсії на одному зі складів зберігання вибухонебезпечних речовин ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Зоря", що у Рубіжному", – йдеться в повідомленні.

"Відповідно до "страшилки", диверсія запланована на час візиту до району проведення АТО президента України Петра Порошенка і може стати додатковим приводом для введення миротворчої місії на Донбас", – зазначають у штабі.

Разом із тим, розвідка штабу АТО не виключає ймовірності підготовки й проведення таких терактів саме бойовиками російсько-окупаційних військ.

Зважаючи на це, штаб АТО закликає керівництво підприємств вжити заходів стосовно посилення заходів безпеки та охорони.