Бойовики лякають страшилкою про диверсію під час візиту Порошенко в АТО - штаб

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Понеділок, 23 квітня 2018, 18:58

У штабі АТО повідомляють, що незаконні збройні формування поширюють неправдиву інформацію про нібито підготовку диверсії з боку Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні штабу від 23 квітня.

"Цього разу, так зване "міністерство держбезпеки ЛНР", звинуватило українське командування оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" у підготовці диверсії на одному зі складів зберігання вибухонебезпечних речовин ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Зоря", що у Рубіжному", – йдеться в повідомленні.

"Відповідно до "страшилки", диверсія запланована на час візиту до району проведення АТО президента України Петра Порошенка і може стати додатковим приводом для введення миротворчої місії на Донбас", – зазначають у штабі.

Разом із тим, розвідка штабу АТО не виключає ймовірності підготовки й проведення таких терактів саме бойовиками російсько-окупаційних військ.

Зважаючи на це, штаб АТО закликає керівництво підприємств вжити заходів стосовно посилення заходів безпеки та охорони.

Українська правда
Теми: розвідка
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