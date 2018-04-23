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Боевики пугают страшилкой о диверсии во время визита Порошенко в АТО – штаб

Понедельник, 23 апреля 2018, 18:58

В штабе АТО сообщают, что незаконные вооруженные формирования распространяют ложную информацию о якобы подготовке диверсии со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении штаба от 23 апреля.

"На этот раз, так называемое "министерство госбезопасности ЛНР", обвинило украинское командование оперативно-тактической группы "Луганск" в подготовке диверсии на одном из складов хранения взрывоопасных веществ ООО" Научно-производственное предприятие "Заря", в Рубежном", – говорится в сообщении.

"Согласно "страшилке", диверсия запланирована на время визита в район проведения АТО президента Украины Петра Порошенко и может стать дополнительным поводом для введения миротворческой миссии на Донбасс", – отмечают в штабе.

Вместе с тем, разведка штаба АТО не исключает вероятности подготовки и проведения таких терактов именно боевиками российско-оккупационных войск.

Учитывая это, штаб АТО призывает руководство предприятий принять меры по усилению мер безопасности и охраны.

Украинская правда
Темы: разведка
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