Поліція: ГПУ попереджали, що треба арештовувати "рахунки Януковича" в ВБР

Слідство має всі підстави вважати, що кошти на рахунках семи фірм, з яких суд зняв арешт, можуть бути пов’язані з Олександром Януковичем.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"ВБР" належав Олександру Януковичу. У цьому банку були рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності. І на цих рахунках зберігались значні суми коштів, походження яких нічим не було підтверджене, і слідству незрозуміле. Тому у слідчих є аргументовані підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з Януковчем", - сказав Тракало.

Він відзначив, що йдеться про 7 компаній: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-Перспектива", "Компанія з управління активами "ВБР-ІНВЕСТ", "Ді Соуз" та "Лайтрум.

Слідчий двічі надсилав листи до Генпрокуратури, в яких вказував, що є всі підстави звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунки цих фірм. Оскільки за КПК лише прокурор може просити суд про арешт коштів третіх компаній.

"У ході досудового розслідування за результатами моніторингу інформації від Держфінмоніторингу щодо подальшого руху коштів, виведених з "ВБР", Головне слідче управління поліції двома листами – від 27 грудня 2017 року і від 2 січня 2018 року – звернулося до Генпрокуратури, щоб прокурор звернувся до суду з метою накладення арешту на ці кошти для запобігання їх виведення з рахунків", - пояснив Тракало.

Він додав, що "у листопаді слідчий звертався до суду щодо арешту коштів, однак той же Печерський суд відмовив у цьому, оскільки, за КПК, з таким клопотанням до суду може звернутися лише прокуратура".

"Відтак ми надали всі матеріали в ГПУ, і з 9 лютого 2018 року усі ці матеріали по сьогоднішній день перебувають у ГПУ", - сказав Тракало.

Він пояснив, що слідство наразі не може допитати директорів цих фірм, оскільки вони перебувають на непідконтрольній території. А самі фірми з листопада 2014 року перереєстровані на підставних осіб - нерезидентів України.

"Слідство припускає, що за ними можуть стояти екс-директори, які перебувають на непідконтрольній території. Більше того, первинна документація банку ПАТ "ВБР" перебуває у Донецьку", - пояснив речник.

"Сьогодні ми звернулись до ГПУ з проханням, щоб повернути нам ці матеріали (які передавали для того, щоб клопотати про арешт - УП) , щоб могли далі проводити слідчі дії по цій справі", - додав він.

За версією слідства, у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю".

Загальна сума незаконних кредитів становила понад 2,5 млрд. грн.

Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.

У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ МВС заарештували понад 2,6 мільярдів гривень на цих рахунках.

Пізніше у 2016 році деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків.

Крім того, на початку 2017 року 313 мільйонів гривень були перераховані з банку Олександра Януковича на рахунки банку Петра Порошенка і згодом були заарештовані.

16 квітня 2018 року квітня стало відомо, що суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Слідство розповідало, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".