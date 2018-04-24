У Торонто мікроавтобус наїхав на людей, є загиблі

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Вівторок, 24 квітня 2018, 00:19

У Торонто мікроавтобус виїхав на заповнений пішоходами тротуар, в результаті 9 людей загинули і 16 отримали травми.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом, саме, коли велика кількість службовців вийшла на обідню перерву. Принаймні один свідок розповів про те, що водій, схоже, навмисно направив автобус на жертв, проїхавши приблизно 1,6 км.

 

За словами поліції, водій перебуває під вартою.

При цьому, як зазначає агентство, поки неясно, чи був інцидент навмисним, або ж це дорожньо-транспортна пригода.

Теми: Канада надзвичайна подія ДТП
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