У Торонто мікроавтобус наїхав на людей, є загиблі

У Торонто мікроавтобус виїхав на заповнений пішоходами тротуар, в результаті 9 людей загинули і 16 отримали травми.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом, саме, коли велика кількість службовців вийшла на обідню перерву. Принаймні один свідок розповів про те, що водій, схоже, навмисно направив автобус на жертв, проїхавши приблизно 1,6 км.

За словами поліції, водій перебуває під вартою.

При цьому, як зазначає агентство, поки неясно, чи був інцидент навмисним, або ж це дорожньо-транспортна пригода.

@CP24 This is the scene at the corner of Poyntz and Yonge street atm. pic.twitter.com/21tUpGEdZa