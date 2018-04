В Торонто микроавтобус наехал на людей, есть погибшие

В Торонто микроавтобус выехал на заполненный пешеходами тротуар, в результате 9 человек погибли и 16 получили травмы.

Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени, как раз, когда большое количество служащих вышло на обеденный перерыв. По крайней мере, один свидетель рассказал о том, что водитель, похоже, намеренно направил автобус на жертв, проехав примерно 1,6 км.

По словам полиции, водитель находится под стражей.

При этом, как отмечает агентство, пока неясно, был ли инцидент преднамеренным, или же это дорожно-транспортное происшествие.

@CP24 This is the scene at the corner of Poyntz and Yonge street atm. pic.twitter.com/21tUpGEdZa