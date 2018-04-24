На Черкащині поліцейські виявили схованку боєприпасів

Пластид, гранати та набої виявили поліцейські в схованці на території Тальнівського району Черкаської області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Боєприпаси знаходилися біля автодороги під мостом на території Тальнівського району. Під час огляду місця події працівники поліції вилучили понад два кілограми вибухової речовини (пластид), п’ять гранатометних пострілів ВОГ-17м, дві гранати РГД-5 з маркуванням та два запали до них, 54 набої калібру 12,7 мм до кулемету ДШК", - йдеться у повідомленні.

всі фото: npu.gov.ua

Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. За даним фактом Тальнівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляється, поліція вживає заходи із встановлення походження боєприпасів та їх власника.