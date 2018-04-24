На Черкщине полицейские обнаружили тайник боеприпасов

Пластид, гранаты и патроны обнаружили полицейские в тайнике на территории Тальновского района Черкасской области.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Боеприпасы находились у автодороги под мостом на территории Тальновского района. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли более двух килограммов взрывчатого вещества (пластид), пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм до пулемета ДШК", - говорится в сообщении.

всі фото: npu.gov.ua

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз. По данному факту Тальновским отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, полиция принимает меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца.