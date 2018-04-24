Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Черкщине полицейские обнаружили тайник боеприпасов

Вторник, 24 апреля 2018, 06:26

Пластид, гранаты и патроны обнаружили полицейские в тайнике на территории Тальновского района Черкасской области.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Боеприпасы находились у автодороги под мостом на территории Тальновского района. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли более двух килограммов взрывчатого вещества (пластид), пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм до пулемета ДШК", - говорится в сообщении.

 
всі фото: npu.gov.ua
 
 

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз. По данному факту Тальновским отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, полиция принимает меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца.

Темы: оружиеЧеркасская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
оружие
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: