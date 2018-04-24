На Черкщине полицейские обнаружили тайник боеприпасов

2224 просмотра
Вторник, 24 апреля 2018, 06:26

Пластид, гранаты и патроны обнаружили полицейские в тайнике на территории Тальновского района Черкасской области.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Боеприпасы находились у автодороги под мостом на территории Тальновского района. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли более двух килограммов взрывчатого вещества (пластид), пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм до пулемета ДШК", - говорится в сообщении.

 
всі фото: npu.gov.ua
 
 

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз. По данному факту ТАЛЬНОВСКИЙ отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, полиция принимает меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца.

Темы: оружие Черкасская область полиция
powered by lun.ua
По теме
В Сирии на месте возможной химатаки собрали образцы для анализа 21 апреля 2018, 19:51
ВМС Украины провели учения возле админграницы с Крымом 20 апреля 2018, 23:11
Пентагон потратит $ 1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты 20 апреля 2018, 06:09
Все новости
Главные новости
"Большая семерка" готова расширить санкции в отношении России
ДТП в Торонто: водителя идентифицировали, подозревают теракт
В Торонто микроавтобус наехал на людей, есть погибшие
Семья Труханова обладает элитной квартирой в Лондоне - расследование
Все новости
исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

Любовь

5 языков любви от доктора философии