Комітет Сенату підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США

Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду Державного секретаря США.

Про це повідомляє Reuters.

Всі 11 республіканців у комітеті підтримали запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на посаду держсекретаря. При цьому 9 демократів проголосували "проти".

Багато демократів вважають Помпео занадто затятим.

"Я не вірю, що директор Помпео - це той, хто завжди надаватиме пріоритет дипломатії перед конфліктом, особливо в контексті зростаючих навколо нього агресивних зовнішньополітичних голосів", - сказав сенатор Роберт Менендес, головний демократ комітету з міжнародних відносин.

Кандидатура Помпео буде винесена на голосування загальним складом сенату.

Лідер більшості Мітч Макконнелл заявив, що у Сенаті достатньо голосів, щоб на цьому тижні підтвердити кандидатуру Помпео.

Як пише агентство, це дозволить Помпео взяти участь в саміті НАТО в п'ятницю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки процедуру затвердження на посаду не пройде Майк Помпео.