Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет Сенату підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США

Вівторок, 24 квітня 2018, 07:22

Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду Державного секретаря США.

Про це повідомляє  Reuters.

Всі 11 республіканців у комітеті підтримали запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на посаду держсекретаря. При цьому  9 демократів проголосували "проти".

Багато демократів вважають Помпео занадто затятим.

"Я не вірю, що директор Помпео - це той, хто завжди надаватиме пріоритет дипломатії перед конфліктом, особливо в контексті зростаючих навколо нього агресивних зовнішньополітичних голосів", - сказав сенатор Роберт Менендес, головний демократ комітету з міжнародних відносин.

Кандидатура Помпео буде винесена на голосування загальним складом сенату.

Лідер більшості Мітч Макконнелл заявив, що у Сенаті достатньо голосів, щоб на цьому тижні підтвердити кандидатуру Помпео.

Як пише агентство, це дозволить Помпео взяти участь в саміті НАТО в п'ятницю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки процедуру затвердження на посаду не пройде Майк Помпео.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
США
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: