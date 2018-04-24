Комитет Сената поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США

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Вторник, 24 апреля 2018, 07:22

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео на должность Государственного секретаря США.

Об этом сообщает Reuters.

Все 11 республиканцев в комитете поддержали предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. При этом 9 демократов проголосовали "против".

Многие демократы считают Помпео слишком упорным.

"Я не верю, что директор Помпео - это тот, кто всегда будет предоставлять приоритет дипломатии перед конфликтом, особенно в контексте растущих вокруг него агрессивных внешнеполитических голосов", - сказал сенатор Роберт Менендес, главный демократ комитета по международным отношениям.

Кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената.

Лидер большинства Митч Макконнелл заявил, что в Сенате достаточно голосов, чтобы на этой неделе подтвердить кандидатуру Помпео.

Как пишет агентство, это позволит Помпео принять участие в саммите НАТО в пятницу.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был освобожден.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока процедуру утверждения на должность не пройдет Майк Помпео.

Темы: США
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