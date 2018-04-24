Комитет Сената поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео на должность Государственного секретаря США.

Об этом сообщает Reuters.

Все 11 республиканцев в комитете поддержали предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. При этом 9 демократов проголосовали "против".

Многие демократы считают Помпео слишком упорным.

"Я не верю, что директор Помпео - это тот, кто всегда будет предоставлять приоритет дипломатии перед конфликтом, особенно в контексте растущих вокруг него агрессивных внешнеполитических голосов", - сказал сенатор Роберт Менендес, главный демократ комитета по международным отношениям.

Кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената.

Лидер большинства Митч Макконнелл заявил, что в Сенате достаточно голосов, чтобы на этой неделе подтвердить кандидатуру Помпео.

Как пишет агентство, это позволит Помпео принять участие в саммите НАТО в пятницу.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был освобожден.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока процедуру утверждения на должность не пройдет Майк Помпео.