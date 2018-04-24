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Доба в АТО: 44 обстріли, 5 бійців ЗСУ постраждали

Вівторок, 24 квітня 2018, 07:58

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 44 обстріли позицій Збройних Сил України. Четверо українських захисників зазнали поранення, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема на луганському напрямку із заборонених 120- та 82-мм мінометів і гранатометів окупанти відкривали вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Троїцького.

Також міномети калібру 82 мм противник застосував неподалік Попасної і тричі  в районі Новоолександрівки. Крім цього, під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки, а із зенітної установки та стрілецької зброї захисники Новоселівки.

На донецькому напрямку 120-мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного, а 82-мм міномети – поблизу Шахти "Бутівка".

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Кам’янки, Авдіївки, Шахти "Бутівка" і Талаківки.

Також з великокаліберних кулеметів обстріляні  опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя, Мар’їнки та Лебединського, зі стрілецької зброї обстріляно позиції під Невельським, Павлополем, Лебединським та Харчовиком.

Поблизу Красногорівки та Мар’їнки вівся снайперський вогонь.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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