Доба в АТО: 44 обстріли, 5 бійців ЗСУ постраждали

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 44 обстріли позицій Збройних Сил України. Четверо українських захисників зазнали поранення, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема на луганському напрямку із заборонених 120- та 82-мм мінометів і гранатометів окупанти відкривали вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Троїцького.

Також міномети калібру 82 мм противник застосував неподалік Попасної і тричі в районі Новоолександрівки. Крім цього, під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки, а із зенітної установки та стрілецької зброї захисники Новоселівки.

На донецькому напрямку 120-мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного, а 82-мм міномети – поблизу Шахти "Бутівка".

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Кам’янки, Авдіївки, Шахти "Бутівка" і Талаківки.

Також з великокаліберних кулеметів обстріляні опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя, Мар’їнки та Лебединського, зі стрілецької зброї обстріляно позиції під Невельським, Павлополем, Лебединським та Харчовиком.

Поблизу Красногорівки та Мар’їнки вівся снайперський вогонь.