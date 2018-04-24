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Сутки в АТО: 44 обстрела, 5 бойцов ВСУ пострадали

Вторник, 24 апреля 2018, 07:58

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 44 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Четверо украинских защитников получили ранения, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Агрессор продолжает применять запрещено минского соглашениями вооружения.

В частности на луганском направлении из запрещенных 120- и 82-мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по укреплениям ВСУ вблизи Троицкого.

Также минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды в районе Новоалександровки. Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а из зенитной установки и стрелкового оружия защитники Новоселовки.

На донецком направлении 120-мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82-мм минометы - вблизи Шахты "Бутовка".

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутового, Каменки, Авдеевки, Шахты "Бутовка" и Талаковки.

Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны опорные пункты ВСУ в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия обстреляны позиции под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиком.

Вблизи Красногоровки и Марьинки велся снайперский огонь.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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