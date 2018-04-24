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Уряд Вірменії відправили у відставку, опозиція вимагає вибори

Вівторок, 24 квітня 2018, 08:40

Президент Вірменії Армен Саркісян у понеділок увечері підписав указ про відставку уряду країни.

Документ розміщений на сайті глави держави.

"Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", - йдеться в указі президента.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконуювачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів, повідомляє Newsam.

"Національні збори (парламент, ред.) Має призначити прем'єр-міністром обранця народу. Це станеться через тиждень. До того формується тимчасовий уряд, а потім позачергові парламентські вибори ", - заявив Пашинян.

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"Європйеська правда"

Теми: Вірменіяакціїмітинги
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