Правительство Армении отправили в отставку, оппозиция требует выборы

2346 просмотров
Вторник, 24 апреля 2018, 08:40

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером подписал указ об отставке правительства страны.

Документ размещен на сайте главы государства.

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе президента.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этом посту он пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов, сообщает Newsam.

"Национальное собрание (парламент, - ред.) должно назначить премьер-министром избранника народа. Это произойдет через неделю. До того формируется временное правительство, а затем внеочередные парламентские выборы", - заявил Пашинян.

Читайте также: "Ультиматум и силовой сценарий: что происходит в Армении".

"Европейская правда"

Темы: Армения акции митинги
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 23 апреля 2018, 21:04
В Армении назначили исполняющего обязанности премьер-министра 23 апреля 2018, 17:36
Премьер Армении подал в отставку из-за протестов 23 апреля 2018, 15:21
Все новости
Главные новости
Правительство Армении отправили в отставку, оппозиция требует выборы
"Большая семерка" готова расширить санкции в отношении России
ДТП в Торонто: водителя идентифицировали, подозревают теракт
В Торонто микроавтобус наехал на людей, есть погибшие
Все новости
мнение

4 способа поддерживать здоровье домашних любимцев

исследование

Как марихуана влияет на мозг молодых людей?