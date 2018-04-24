Правительство Армении отправили в отставку, оппозиция требует выборы
Президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером подписал указ об отставке правительства страны.
Документ размещен на сайте главы государства.
"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе президента.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этом посту он пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля.
Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.
Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов, сообщает Newsam.
"Национальное собрание (парламент, - ред.) должно назначить премьер-министром избранника народа. Это произойдет через неделю. До того формируется временное правительство, а затем внеочередные парламентские выборы", - заявил Пашинян.
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