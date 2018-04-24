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Суд конфіскував 195 тисяч внесків на підтримку "УКРОПу" через борг

Вівторок, 24 квітня 2018, 10:20

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав депутата "УКРОПу" у Волинській облраді Віктора Радчука винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Правопорушення встановлено в результаті розгляду справи за протоколами Національного агентства з питань запобігання корупції за статтею 212-15 КУпАП – порушення порядку надання  внеску на підтримку політичної партії, повідомляє НАЗК.

За результатами аналізу звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру партії "Українське об’єднання патріотів – УКРОП"  працівники департаменту з питань запобігання політичній корупції виявили факт здійснення внесків на підтримку партії фізичною особою з непогашеним податковим боргом.

"Віктор Радчук, маючи зобов’язання фінансового характеру, а саме непогашений податковий борг, протягом серпня-вересня 2017 року здійснив три внески на загальну суму 195 236 гривень на поточний рахунок Волинської обласної регіональної парторганізації "УКРОП", – сказано в повідомленні.

На думку борців із корупцією, депутат порушив пункт 8 частини 1 статті 15 закону "Про політичні партії в Україні", який забороняє особам, які мають непогашений податковий борг, робити внески на підтримку політичних партій.

Віктор Радчук
Віктор Радчук

Радчука визнали винним в адміністративному правопорушенні – суд наклав на нього штраф у розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1360 грн з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в сумі 195 238 гривень.

Теми: судНАЗК
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