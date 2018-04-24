Суд конфіскував 195 тисяч внесків на підтримку "УКРОПу" через борг

615 переглядів
Вівторок, 24 квітня 2018, 10:20

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав депутата "УКРОПу" у Волинській облраді Віктора Радчука винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Правопорушення встановлено в результаті розгляду справи за протоколами Національного агентства з питань запобігання корупції за статтею 212-15 КУпАП – порушення порядку надання  внеску на підтримку політичної партії, повідомляє НАЗК.

За результатами аналізу звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру партії "Українське об’єднання патріотів – УКРОП"  працівники департаменту з питань запобігання політичній корупції виявили факт здійснення внесків на підтримку партії фізичною особою з непогашеним податковим боргом.

"Віктор Радчук, маючи зобов’язання фінансового характеру, а саме непогашений податковий борг, протягом серпня-вересня 2017 року здійснив три внески на загальну суму 195 236 гривень на поточний рахунок Волинської обласної регіональної парторганізації "УКРОП", – сказано в повідомленні.

На думку борців із корупцією, депутат порушив пункт 8 частини 1 статті 15 закону "Про політичні партії в Україні", який забороняє особам, які мають непогашений податковий борг, робити внески на підтримку політичних партій.

Віктор Радчук
Віктор Радчук

Радчука визнали винним в адміністративному правопорушенні – суд наклав на нього штраф у розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1360 грн з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в сумі 195 238 гривень.

Теми: суд НАЗК
powered by lun.ua
По темі
Суд відмовився арештувати майно Савченко 23 квітня 2018, 19:58
"Справа 2 травня": Більшість підозрюваних проігнорували судове засідання 23 квітня 2018, 15:50
Луценка чекають у суді через скандальну рекламу на радіо і ТБ 23 квітня 2018, 14:16
Усі новини
Головні новини
Радник Порошенка економить пальне, "зрізаючи" через заповідний парк – ЗМІ
Хакери зашифрували сайт українського міністерства і вимагають біткоїни
Обшуки в "Мотор Січі": СБУ підозрює, що завод хотіли віддати іноземцям
Уряд Вірменії відправили у відставку, опозиція вимагає вибори
Усі новини
Освіта

Онлайн-курси для всіх і кожного: від дитсадка до пенсії

Досвід

Як це працювати сурдоперекладачем на телебаченні