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Суд конфисковал 195 тысяч взносов в поддержку "УКРОПа" из-за долга

Вторник, 24 апреля 2018, 10:20

Ковальский горрайонный суд Волынской области признал депутата "УКРОПа" в Волынском облсовете Виктора Радчука виновным в совершении административного правонарушения.

Правонарушения установлено в ходе рассмотрения дела по протоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по статье 212-15 КУоАП – нарушение порядка предоставления взноса в поддержку политической партии, сообщает НАПК.

По результатам анализа отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" сотрудники департамента по предотвращению политической коррупции обнаружили факт осуществления взносов в поддержку партии физическим лицом с непогашенным налоговым долгом.

"Виктор Радчук, имея обязательства финансового характера, а именно непогашенный налоговый долг, в течение августа-сентября 2017 года совершил три взноса на общую сумму 195 236 гривен на текущий счет Волынской областной региональной парторганизации "УКРОП", – говорится в сообщении.

По мнению борцов с коррупцией, депутат нарушил пункт 8 части 1 статьи 15 закона "О политических партиях в Украине", запрещающий лицам, имеющим непогашенный налоговый долг, делать взносы в поддержку политических партий.

Виктор Радчук
Виктор Радчук

Радчука признали виновным в административном правонарушении – суд наложил на него штраф в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1360 грн, с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в сумме 195 238 гривен.

Темы: судНАПК
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