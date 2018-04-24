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Радник Порошенка економить пальне, "зрізаючи" через заповідний парк – ЗМІ

Вівторок, 24 квітня 2018, 11:38
Радник Порошенка економить пальне, зрізаючи через заповідний парк – ЗМІ

Автомобілі мільярдера і позаштатного радника президента Юрія Косюка щодня порушують заборону на проїзд заповідною зоною парку "Феофанія", бо так ближче до роботи.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що елітні машини на великій швидкості їздять повз відвідувачів - між домівкою Косюка, збудованою впритул до "Феофанії", і офісом його аграрного холдингу "Миронівський хлібопродукт".

"Київський парк "Феофанія" - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Особливий статус парку означає і особливий режим його відвідування: вільно їздити тут можна лише на велосипедах, проїзд та стоянка автомобілів – заборонені", - наголошують журналісти.

 

Як зазначається в сюжеті, найчастіше тут їздять два чорні мерседеси-"кубіки", що належать МХП Юрія Косюка. Також зустрічаються синя Tesla Model S, сріблястий Porsche 911, вишневий Aston Martin, синій Ford Ranger, червоний Range Rover, білосніжна Lamborghini Murcielago.

"У відповіді на запит з питанням "хто користується автомобілями" прес-служба МХП зазначила, що "це конфіденційна інформація, розголошення якої може призвести до порушення особистої безпеки Косюк Ю.А. та членів його родини", чим фактично підтвердила, що користувачами є саме Косюк та його родичі", - розповідають розслідувачі.

 

Журналісти підрахували, що, прямуючи парком, машини холдингу долають найкоротший і найшвидший шлях від маєтку Косюка до його роботи. Загалом 2,5 км замість 5,5 км в об'їзд.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкодорогиКиїв
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