Советник Порошенко экономит горючее, "срезая" через заповедный парк – СМИ

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Вторник, 24 апреля 2018, 11:38

Автомобили миллиардера и внештатного советника президента Юрия Косюка ежедневно нарушают запрет на проезд по заповедной зоне парка "Феофания", потому что так ближе к работе.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что элитные машины на большой скорости ездят мимо посетителей - между домом Косюка, построенным вплотную к "Феофании", и офисом его аграрного холдинга "Мироновский хлебопродукт".

"Киевский парк "Феофания" - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Особый статус парка означает и особый режим его посещения: свободно ездить здесь можно только на велосипедах, проезд и стоянка автомобилей - запрещены", - отмечают журналисты.

 

Как отмечается в сюжете, чаще всего здесь ездят два черных мерседеса-"кубика", принадлежащих МХП Юрия Косюка. Также встречаются синяя Tesla Model S, серебристый Porsche 911, вишневый Aston Martin, синий Ford Ranger, красный Range Rover, белоснежная Lamborghini Murcielago.

"В ответе на запрос с вопросом "кто пользуется автомобилями" пресс-служба МХП отметила, что "это конфиденциальная информация, разглашение которой может привести к нарушению личной безопасности Косюка Ю.А. и членов его семьи", чем фактически подтвердила, что пользователями являются именно Косюк и его родственники", - рассказывают расследователи.

 

Журналисты подсчитали, что, направляясь через парк, машины холдинга преодолевают самый короткий и быстрый путь от имения Косюка к его работе. В среднем 2,5 км вместо 5,5 км в объезд.

Темы: Порошенко дороги Киев
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