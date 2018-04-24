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У захопленій частині Луганщини зник зв'язок Vodafone

Вівторок, 24 квітня 2018, 11:48

Вранці 24 квітня у захопленому російськими гібридними військами Луганську щез мобільний зв'язок оператора Vodafone.

За інформацією джерел LIGA.net, мобільного зв'язку немає приблизно з 10:45.

"Додзвонитися неможливо, зв'язку немає взагалі в місті. Причини не повідомляють", – сказав виданню луганчанин.

Інший співрозмовник уточнив, що мобільний зв'язок відсутній і в окупованому Антрациті.

Міністерство з тимчасово окупованих територій повідомляє, що станом на 11.00 вівторка на окупованій території Луганської області "відсутні послуги мобільного зв'язку Vodafone через пошкодження ліній зв'язку", причини якого з'ясовують.

Отримати коментар від Vodafone "Українській правді" поки не вдалося.

11 січня в Луганську повністю перестав працювати Vodafone Ukraine. 19 січня мобільний оператор відновив зв'язок у тимчасовій окупованій частині Луганської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьДонбасмобільний зв'язок
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