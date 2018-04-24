Утром 24 апреля в захваченном российскими гибридными войсками Луганске пропала мобильная связь оператора Vodafone.

По информации источников LIGA.net, мобильной связи нет примерно с 10:45.

"Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают", – сказал изданию луганчанин.

Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.

Получить комментарий от Vodafone "Украинской правде" пока не удалось.

11 января в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.