В Луганске и Антраците пропала связь Vodafone – СМИ
Утром 24 апреля в захваченном российскими гибридными войсками Луганске пропала мобильная связь оператора Vodafone.
По информации источников LIGA.net, мобильной связи нет примерно с 10:45.
"Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают", – сказал изданию луганчанин.
Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.
Получить комментарий от Vodafone "Украинской правде" пока не удалось.
11 января в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.