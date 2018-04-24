Утром 24 апреля в захваченном российскими гибридными войсками Луганске пропала мобильная связь оператора Vodafone.

По информации источников LIGA.net, мобильной связи нет примерно с 10:45.

"Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают", – сказал изданию луганчанин.

Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.

Министерство по временно оккупированным территориям сообщает, что по состоянию на 11.00 вторника на оккупированной территории Луганской области "отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи", причины которого выясняют.

Станом на 11.00 24.04.18, на тимчасово окупованій територіі Луганськоі області відсутні послуги мобільного зв"язку Vodafone через пошкодження ліній зв'язку, причини з"ясовуються. — МТОТ (@mtot_gov_ua) April 24, 2018

Получить комментарий от Vodafone "Украинской правде" пока не удалось.

11 января в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.