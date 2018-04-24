В Луганске и Антраците пропала связь Vodafone – СМИ

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Вторник, 24 апреля 2018, 11:48

Утром 24 апреля в захваченном российскими гибридными войсками Луганске пропала мобильная связь оператора Vodafone.

По информации источников LIGA.net, мобильной связи нет примерно с 10:45.

"Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают", – сказал изданию луганчанин.

Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.

Получить комментарий от Vodafone "Украинской правде" пока не удалось.

11 января в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.

Темы: Луганская область Донбасс мобильная связь
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