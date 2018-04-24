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Лукашенко бачить повернення "холодної, крижаної" війни

Вівторок, 24 квітня 2018, 11:47

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність збереження рівноваги усередині країни в умовах повернення "холодної" війни.

Про це він сказав 24 квітня в ході щорічного послання білоруського народу й Національних зборів у Мінську, передає білоруський "Інтерфакс".

"Фактично ламається світовий порядок. І особливо актуальна миролюбна збалансована політика всіх держав – та політика, якої дотримується Білорусь", – сказав Лукашенко.

За його словами, "утримувати рівновагу всередині країни, коли в багатьох регіонах неспокійно, зараз особливо важливо".

"Ми бачимо, як легко нагнітають паніку та істерію в мережах, поширюючи інформацію провокаційного характеру... Саме так починаються революції в їх кольоровій версії, які сумно закінчуються", – заявив президент.

"Тих хто запитує, чи потрібна нам армія, міліція, раджу з'їздити в країни, які перехворіли на арабську весну або в центр Європи, накритої імміграційної хвилею", – продовжив Лукашенко.

"Лунають голоси про повернення холодної війни, навіть більше – крижаної. Це вибухонебезпечна ситуація, яка демонструє, наскільки крихким може бути мир", - зазначив президент.

Щорічне послання, з яким Лукашенко виступає 24 квітня вже третє за нинішній п'ятий термін його президентства, і 22-е з 1997 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьпропаганда
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