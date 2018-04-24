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Лукашенко видит возврат "холодной, ледяной" войны

Вторник, 24 апреля 2018, 11:47

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения равновесия внутри страны в условиях возврата "холодной" войны.

Об этом он сказал 24 апреля в ходе ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию в Минске, сообщает белорусский "Интерфакс".

"Фактически ломается мировой порядок. И особо актуальна миролюбивая сбалансированная политика всех государств – та политика, которой придерживается Беларусь", – сказал Лукашенко.

По его словам, "удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах неспокойно, сейчас особо важно".

"Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию в сетях, распространяя информацию провокационного характера... Именно так начинаются революции в их цветной версии, которые печально заканчиваются", – заявил президент.

"Тех кто спрашивает, нужна ли нам армия, милиция, советую съездить в страны, переболевшие арабской весной или в центр Европы, накрытой иммиграционной волной", – продолжил Лукашенко.

"Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше – ледяной. Это взрывоопасная ситуация, которая демонстрирует, насколько хрупким может быть мир", – отметил президент.

Ежегодное послание, с которым Лукашенко выступает 24 апреля уже третье за нынешний пятый срок его президентства, и 22-е с 1997 года.

Темы: ЛукашенкоБеларусьпропаганда
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