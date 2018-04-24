На Запоріжжі від вибуху гранати постраждав селищний голова

Внаслідок вибуху гранати поранення отримав голова селища міського типу Мирне Мелітопольського району Запорізької області Юрій Радьков.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Національної поліції.

За її даними, 23 квітня біля воріт будинку на вулиці Садовій в Мирному стався вибух гранати РГД-5. З місця злочину вилучено металеві фрагменти та важіль підривника УЗРГМ.

"Чоловіка 1963 року народження "швидкою" доставлено до Мелітопольської районної лікарні, де йому була надана медична допомога. За даними лікарів, чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками замаху на умисне вбивство.