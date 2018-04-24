Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье от взрыва гранаты пострадал поселковый голова

Вторник, 24 апреля 2018, 12:26

В результате взрыва гранаты ранения получил председатель пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области Юрий Радьков.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

По ее данным, 23 апреля у ворот дома на улице Садовой в Мирном произошел взрыв гранаты РГД-5. С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.

 

"Мужчину 1963 года рождения "скорой" доставили в Мелитопольскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

 

Открыто уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство.

Юрий Радьков
Юрий Радьков

Украинская правда
Темы: Запорожьечрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Запорожье
Ночью россияне трижды ударили ракетами по окрестностям Запорожья – власти
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: