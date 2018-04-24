На Запорожье от взрыва гранаты пострадал поселковый голова
Вторник, 24 апреля 2018, 12:26
В результате взрыва гранаты ранения получил председатель пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области Юрий Радьков.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
По ее данным, 23 апреля у ворот дома на улице Садовой в Мирном произошел взрыв гранаты РГД-5. С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.
"Мужчину 1963 года рождения "скорой" доставили в Мелитопольскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство.
Украинская правда