На Запорожье от взрыва гранаты пострадал поселковый голова

В результате взрыва гранаты ранения получил председатель пгт Мирное Мелитопольского района Запорожской области Юрий Радьков.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

По ее данным, 23 апреля у ворот дома на улице Садовой в Мирном произошел взрыв гранаты РГД-5. С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.

"Мужчину 1963 года рождения "скорой" доставили в Мелитопольскую районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство.