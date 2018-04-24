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Порошенко звільнив начальника управління СБУ Луганщини

Вівторок, 24 квітня 2018, 12:35

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Про це свідчить указ глави держави, оприлюдненому на офіційному сайті.

"Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області", – йдеться в документі.

Причини звільнення традиційно не вказуються.

 
Козловський був на посаді 3 роки
укрінформ

Козловського призначили на вказану посаду в березні 2015 року.

Українська правда
Теми: СБУ
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