Порошенко звільнив начальника управління СБУ Луганщини

1236 переглядів
Вівторок, 24 квітня 2018, 12:35

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Про це свідчить указ глави держави, оприлюдненому на офіційному сайті.

"Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області", – йдеться в документі.

Причини звільнення традиційно не вказуються.

 
Козловський був на посаді 3 роки
укрінформ

Козловського призначили на вказану посаду в березні 2015 року.

Українська правда
Теми: СБУ
powered by lun.ua
По темі
Обшуки в "Мотор Січі": СБУ підозрює, що завод хотіли віддати іноземцям 24 квітня 2018, 10:26
СБУ проводить обшуки в "Мотор Січі" - підозра у диверсії 23 квітня 2018, 12:32
У Києві затримали полковника: шпигував на підприємстві Міноборони для РФ 21 квітня 2018, 16:34
Усі новини
Головні новини
Більше тисячі ветеранів АТО наклали на себе руки – комітет Ради
РНБО попросять заборонити російським суднам заходити в українські річки
Луценко пояснила, кого з кримчан будуть позбавляти українського громадянства
Радник Порошенка економить пальне, "зрізаючи" через заповідний парк – ЗМІ
Усі новини
думка

4 способи підтримувати здоров’я домашніх улюбленців

здоров'я

5 порад, як обрати ефективну та безпечну дієту