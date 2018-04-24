Порошенко звільнив начальника управління СБУ Луганщини

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Про це свідчить указ глави держави, оприлюдненому на офіційному сайті.



"Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області", – йдеться в документі.

Причини звільнення традиційно не вказуються.

Козловський був на посаді 3 роки укрінформ

Козловського призначили на вказану посаду в березні 2015 року.