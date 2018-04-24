Порошенко звільнив начальника управління СБУ Луганщини
Вівторок, 24 квітня 2018, 12:35
Президент Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.
Про це свідчить указ глави держави, оприлюдненому на офіційному сайті.
"Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області", – йдеться в документі.
Причини звільнення традиційно не вказуються.
Козловського призначили на вказану посаду в березні 2015 року.
Українська правда