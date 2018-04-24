Порошенко уволил начальника управления СБУ Луганщины

1247 просмотров
Вторник, 24 апреля 2018, 12:35

Президент Петр Порошенко уволил Олега Козловского с должности начальника Управления Службы безопасности в Луганской области.

Об этом свидетельствует указ главы государства, обнародованный на официальном сайте.

"Освободить Козловского Олега Анатольевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.

Причины увольнения традиционно не указываются.

 
Козловский был в должности 3 года
укринформ

Козловского назначили на указанную должность в марте 2015 года.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
По теме
Обыски в "Мотор Сичи": СБУ подозревает, что завод хотели отдать иностранцам 24 апреля 2018, 10:26
СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи" - подозрение в диверсии 23 апреля 2018, 12:32
В Киеве задержали полковника ВСУ: шпионил на предприятии Минобороны для РФ 21 апреля 2018, 16:34
Все новости
Главные новости
Больше тысячи ветеранов АТО покончили с собой – комитет Рады
СНБО попросят запретить российским судам заходить в украинские реки
Луценко объяснила, кого из крымчан будут лишать украинского гражданства
Советник Порошенко экономит горючее, "срезая" через заповедный парк – СМИ
Все новости
Видео

В Киеве выступит Джон Ньюмен

здоровье

5 советов, как выбрать эффективную и безопасную диету