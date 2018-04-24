Порошенко уволил начальника управления СБУ Луганщины

Президент Петр Порошенко уволил Олега Козловского с должности начальника Управления Службы безопасности в Луганской области.



Об этом свидетельствует указ главы государства, обнародованный на официальном сайте.



"Освободить Козловского Олега Анатольевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.



Причины увольнения традиционно не указываются.

Козловский был в должности 3 года укринформ

Козловского назначили на указанную должность в марте 2015 года.