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Порошенко уволил начальника управления СБУ Луганщины

Вторник, 24 апреля 2018, 12:35

Президент Петр Порошенко уволил Олега Козловского с должности начальника Управления Службы безопасности в Луганской области.

Об этом свидетельствует указ главы государства, обнародованный на официальном сайте.

"Освободить Козловского Олега Анатольевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.

Причины увольнения традиционно не указываются.

 
Козловский был в должности 3 года
укринформ

Козловского назначили на указанную должность в марте 2015 года.

Украинская правда
Темы: СБУ
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