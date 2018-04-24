Порошенко уволил начальника управления СБУ Луганщины
Президент Петр Порошенко уволил Олега Козловского с должности начальника Управления Службы безопасности в Луганской области.
Об этом свидетельствует указ главы государства, обнародованный на официальном сайте.
"Освободить Козловского Олега Анатольевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.
Причины увольнения традиционно не указываются.
Козловского назначили на указанную должность в марте 2015 года.