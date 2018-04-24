Кадиров заявив, що Чечня ввела санкції проти Меркель і Трампа

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що ввів санкції проти Дональда Трампа, Ангели Меркель і інших західних чиновників, і якщо вони приїдуть в Чечню, будуть затримані, а їх рахунки на території країни - заблоковані.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", повідомляє РИА "Новости".

"Ми теж давно ввели санкції проти Трампа, Меркель, всіх інших. Якщо вони приїдуть в республіку, ми відразу їх затримаємо і посадимо. Якщо у них з'являться тут рахунки, то відразу заблокуємо", — сказав Кадиров.

Як повідомлялося, країни-члени "Великої сімки" готові запровадити додаткові санкції проти РФ, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов'язання, але ми також готові прийняти додаткові обмежувальні заходи, якщо цього вимагатимуть дії Росії", - йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто.

Європейська правда