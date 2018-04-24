Кадыров заявил, что Чечня ввела санкции против Меркель и Трампа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников, и если они приедут в Чечню, будут задержаны, а их счета на территории страны заблокированы.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА "Новости".

"Мы тоже давно ввели санкции против Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал Кадыров.

Как сообщалось, страны-члены "Большой семерки" готовы ввести дополнительные санкции против РФ, если этого потребует ситуация.

"Эти санкции могут быть отменены лишь тогда, когда Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Европейская правда