Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До України повертається тепла і сонячна погода

Вівторок, 24 квітня 2018, 13:30

У середу, 25 квітня, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, що пересувається із заходу Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у більшості областей України без опадів, лише вночі в східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, місцями у Волинській та Рівненській областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 5-10° тепла, на узбережжі морів 9-14°; вдень 18-23°, у західних і на півдні Одеської області місцями 24-26°, у східних, Сумській та Чернігівській областях 14-19°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°.

 
Погода на 25 квітня

У четвер, 26 квітня, в західних, північних, місцями в центральних, вдень і в Харківській області пройде невеликий, вдень у Карпатах помірний дощ, гроза. На решті території -без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у центральних і південних областях до 28°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

 
Погода на 26 квітня

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: