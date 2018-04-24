До України повертається тепла і сонячна погода

У середу, 25 квітня, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, що пересувається із заходу Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у більшості областей України без опадів, лише вночі в східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, місцями у Волинській та Рівненській областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 5-10° тепла, на узбережжі морів 9-14°; вдень 18-23°, у західних і на півдні Одеської області місцями 24-26°, у східних, Сумській та Чернігівській областях 14-19°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°.

Погода на 25 квітня

У четвер, 26 квітня, в західних, північних, місцями в центральних, вдень і в Харківській області пройде невеликий, вдень у Карпатах помірний дощ, гроза. На решті території -без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у центральних і південних областях до 28°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.