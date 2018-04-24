В Украину возвращается теплая и солнечная погода

В среду, 25 апреля, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, перемещающаяся с запада Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, местами в Волынской и Ровенской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне 5-10° тепла, на побережье морей 9-14°; днем 18-23°, в западных и на юге Одесской области местами 24-26°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 14-19°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем около 20°.

Погода на 25 апреля

В четверг, 26 апреля, в западных, северных, местами в центральных, днем и в Харьковской области пройдет небольшой, днем в Карпатах умеренный дождь, гроза. На остальной территории -без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в центральных и южных областях до 28°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.