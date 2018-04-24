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ПАРЄ: Непідконтрольними територіями Донбасу управляє Росія

Вівторок, 24 квітня 2018, 13:47
ПАРЄ: Непідконтрольними територіями Донбасу управляє Росія

Парламентська асамблея Ради Європи змінила формулювання резолюції з фразою про окупацію ОРДЛО Російською Федерацією, та визнала "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Йдеться про резолюції "Про надзвичайний стан...", яка присвячена випадкам призупинення окремих статей Європейської конвенції з прав людини. Наразі таку можливість задіяли три держави – Україна (після нападу РФ), Франція (після терористичних атак) та Туреччина (після спроби перевороту).

Під час розгляду українського блоку документу Асамблея майже одноголосно підтримала дві поправки, які підтверджують, що неконтрольовані урядом території Донецької та Луганської областей є "територіями, які перебувають під фактичним управління Російської Федерації" (territories under effective control by the Russian Federation).

Початково планувалися ще сильніші зміни - запропоновані поправки мали констатувати статус "тимчасово окупованих території, які контролюються Російською окупаційною адміністрацією". Однак для досягнення одностайності були запропоновані усні субпоправки, у яких українські депутати відмовилися від фрази про "окупацію". 

За дві відповідні поправки проголосували 98-100 депутатів, проти – 3-4 депутати.

Проти підтвердження такого визнання голосували парламентарі, які належать до проросійських сил – німецьких "Лівих" та "Альтернативи для Німеччини", а також нідерландської Соцпартії.

Також у цій резолюції ПАРЄ підтвердила засудження російської агресії проти України, яка здійснена з порушенням міжнародного гуманітарного права та принципів Ради Європи.

Початково в новині йшлося про визнання окупації, оскільки протокол на сайті ПАРЄ не враховував усну підпоправку. Редакція перепрошує за цю помилку.

Теми: ДонбасПАРЄРосіяЄвропаокупація
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