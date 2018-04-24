Парламентская ассамблея Совета Европы изменила формулировку резолюции с фразой об оккупации ОРДЛО Российской Федерацией, и признала "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.



Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".



Речь идет о резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека. Сейчас такую ​​возможность задействовали три государства - Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).



При рассмотрении украинского блока документа Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "территориями, которые находятся под фактическим управлением Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).



Изначально планировались более сильные изменения - предложенные поправки были констатировать статус "временно оккупированных территорий, контролируемых Российской оккупационной администрацией". Однако для достижения единодушия были предложены устные субпоправки, в которых украинские депутаты отказались от фразы об "оккупации".



За две соответствующие поправки проголосовали 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.



Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативы для Германии", а также нидерландской Соцпартии.



Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая осуществлена ​​в нарушение межнародного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Изначально в новости речь шла о признании оккупации, поскольку протокол на сайте ПАСЕ не учитывал устную подпоправку. Редакция просит прощения за эту ошибку.