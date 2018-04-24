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ПАСЕ: Неподконтрольными территориями Донбасса управляет Россия

Вторник, 24 апреля 2018, 13:47
ПАСЕ: Неподконтрольными территориями Донбасса управляет Россия

Парламентская ассамблея Совета Европы изменила формулировку резолюции с фразой об оккупации ОРДЛО Российской Федерацией, и признала "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Речь идет о резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека. Сейчас такую ​​возможность задействовали три государства - Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

При рассмотрении украинского блока документа Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "территориями, которые находятся под фактическим управлением Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).

Изначально планировались более сильные изменения - предложенные поправки были констатировать статус "временно оккупированных территорий, контролируемых Российской оккупационной администрацией". Однако для достижения единодушия были предложены устные субпоправки, в которых украинские депутаты отказались от фразы об "оккупации".

За две соответствующие поправки проголосовали 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативы для Германии", а также нидерландской Соцпартии.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая осуществлена ​​в нарушение межнародного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Изначально в новости речь шла о признании оккупации, поскольку протокол на сайте ПАСЕ не учитывал устную подпоправку. Редакция просит прощения за эту ошибку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассПАСЕРосcияЕвропаоккупация
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