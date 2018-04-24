У Києві на хабарі затримали суддю Голосіївського суду

Детективи Національного антикорупційного бюро за матеріалами Служби безпеки 23 квітня затримали суддю Голосіївського райсуду Києва під час отримання 1 тисячі доларів хабаря.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається також, що був затриманий і посередник, яким виявився колишній суддя цього ж суду.

За даними Бюро, суддя вимагав та одержав від посередника кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про поновлення його на роботі та виплати йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн.

"Свої "послуги" суддя оцінив у 8 000 дол. США, які передавались йому трьома траншами. В момент передачі останньої частини неправомірної вигоди суддю й було викрито "на гарячому"", - сказано у повідомленні.

Суддя та посередник були затримані за підозрою у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.