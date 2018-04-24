В Киеве на взятке задержали судью Голосеевского суда

Детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам Службы безопасности 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева при получении 1000 долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается также, что был задержан и посредник, которым оказался бывший судья этого же суда.

По данным Бюро, судья требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн грн.

"Свои "услуги" судья оценил в 8000 долл. США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен "на горячем"", - говорится в сообщении.

Судья и посредник были задержаны по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.