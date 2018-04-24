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В Киеве на взятке задержали судью Голосеевского суда

Вторник, 24 апреля 2018, 14:02

Детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам Службы безопасности 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева при получении 1000 долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается также, что был задержан и посредник, которым оказался бывший судья этого же суда.

По данным Бюро, судья требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн грн.

"Свои "услуги" судья оценил в 8000 долл. США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен "на горячем"", - говорится в сообщении.

Судья и посредник были задержаны по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Украинская правда
Темы: НАБУсуд
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