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Україна просить Міжнародну морську організацію обмежити права РФ

Вівторок, 24 квітня 2018, 14:05

Україна звернулася до Міжнародної морської організації (ІМО) із закликом не визнавати незаконні дії РФ у морських районах, прилеглих до окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба українського посольства у Великій Британії.

"Росія продовжує порушувати міжнародне право, перебираючи повноваження з питань міжнародного судноплавства в морських районах, прилеглих до півострова Крим, які є невід’ємною частиною території України", - йдеться у зверненні.

Дипломати наголосили, що такі дії РФ створюють небезпеку судноплавства у Чорному морі.

Київ закликає держави-члени ІМО не визнавати претензії РФ стосовно права імплементації конвенцій организації на окупованій території України.

Згідно з повідомленням, на 105-ій сесії Юридичного комітету Міжнародної морської організації в Лондоні країни ЄС, Грузія, Канада, Норвегія та США засудили незаконну анексію Криму Росією та "в черговий раз закликали держави-члени ІМО продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та Севастополь".

Українська правда
Теми: Чорне мореКримРосія
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