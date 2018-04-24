Україна просить Міжнародну морську організацію обмежити права РФ

1120 переглядів
Вівторок, 24 квітня 2018, 14:05

Україна звернулася до Міжнародної морської організації (ІМО) із закликом не визнавати незаконні дії РФ у морських районах, прилеглих до окупованого Крим.

Про це повідомляє прес-служба українського посольства у Великій Британії.

"Росія продовжує порушувати міжнародне право, перебираючи повноваження з питань міжнародного судноплавства в морських районах, прилеглих до півострова Крим, які є невід’ємною частиною території України", - йдеться у зверненні.

Дипломати наголосили, що такі дії РФ створюють небезпеку судноплавства у Чорному морі.

Київ закликає держави-члени ІМО не визнавати претензії РФ стосовно права імплементації конвенцій организації на окупованій території України.

Згідно з повідомленням, на 105-ій сесії Юридичного комітету Міжнародної морської організації в Лондоні країни ЄС, Грузія, Канада, Норвегія та США засудили незаконну анексію Криму Росією та "в черговий раз закликали держави-члени ІМО продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та Севастополь".

Українська правда
Теми: Чорне море Крим Росія
powered by lun.ua
По темі
У Чорне море увійшов корабель США з морською піхотою на борту 8 березня 2018, 05:53
Росія дорого заплатить за порушення прав України в морях – МЗС 22 лютого 2018, 13:57
Меморандум проти РФ в арбітраж ООН: Зеркаль назвала варіанти розвитку подій 20 лютого 2018, 04:02
Усі новини
Головні новини
Попри спротив Супрун, українські вчені ребальзамували хірурга Пирогова
ПАРЄ: Непідконтрольними територіями Донбасу управляє Росія
Хакери зашифрували сайт українського міністерства і вимагають біткоїни
Більше тисячі ветеранів АТО наклали на себе руки – комітет Ради
Усі новини
Освіта

Гаджети в освіті – корисно чи шкідливо?

Instagram дня

Родина з 4 синами демонструє, що ж таке домашнє навчання