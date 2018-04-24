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Украина просит Международную морскую организацию ограничить права РФ

Вторник, 24 апреля 2018, 14:05

Украина обратилась к Международной морской организации (IMO) с призывом не признавать незаконные действия РФ в морских районах, прилегающих к оккупированному Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Великобритании.

"Россия продолжает нарушать международное право, перебирая полномочия по вопросам международного судоходства в морских районах, прилегающих к полуострову Крым, которые являются неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в обращении.

Дипломаты подчеркнули, что такие действия РФ создают опасность судоходства в Черном море.

Киев призывает государства-члены IMO не признавать претензии РФ относительно права имплементации конвенций организации на оккупированной территории Украины.

Согласно сообщению, на 105-й сессии Юридического комитета Международной морской организации в Лондоне страны ЕС, Грузия, Канада, Норвегия и США осудили незаконную аннексию Крыма Россией и "в очередной раз призвали государства-члены IMO продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя".

Украинская правда
Темы: Черное мореКрымРосcия
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