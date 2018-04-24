Украина просит Международную морскую организацию ограничить права РФ

1085 просмотров
Вторник, 24 апреля 2018, 14:05

Украина обратилась к Международной морской организации (IMO) с призывом не признавать незаконные действия РФ в морских районах, прилегающих к оккупированному Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Великобритании.

"Россия продолжает нарушать международное право, перебирая полномочия по вопросам международного судоходства в морских районах, прилегающих к полуострову Крым, которые являются неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в обращении.

Дипломаты подчеркнули, что такие действия РФ создают опасность судоходства в Черном море.

Киев призывает государства-члены IMO не признавать претензии РФ относительно права имплементации конвенций организации на оккупированной территории Украины.

Согласно сообщению, на 105-й сессии Юридического комитета Международной морской организации в Лондоне страны ЕС, Грузия, Канада, Норвегия и США осудили незаконную аннексию Крыма Россией и "в очередной раз призвали государства-члены IMO продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя".

Украинская правда
Темы: Черное море Крым Росcия
powered by lun.ua
По теме
В Черное море вошел корабль США с морской пехотой на борту 8 марта 2018, 05:53
Россия дорого заплатит за нарушение прав Украины в морях – МИД 22 февраля 2018, 13:57
Меморандум против РФ в арбитраж ООН: Зеркаль назвала варианты развития событий 20 февраля 2018, 04:02
Все новости
Главные новости
Несмотря на сопротивление Супрун, хирурга Пирогова ребальзамировали
ПАСЕ: Неподконтрольными территориями Донбасса управляет Россия
Хакеры зашифровали сайт украинского министерства и требуют биткоины
Больше тысячи ветеранов АТО покончили с собой – комитет Рады
Все новости
Образование

Гаджеты в образовании – полезно или вредно?

Made in Ukraine

8 украинских брендов, которые создают парфюмерию