В зоні АТО помер старший офіцер командування ВМС ЗСУ

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Вівторок, 24 квітня 2018, 14:13

У районі виконання бойових завдань на території Донецької області по захисту незалежності та територіальної цілісності України пішов із життя старший офіцер командування Військово-Морських Сил ЗСУ підполковник Дмитро Щепцов.

Про це повідомляє 24 квітня сторінка ВМС ЗСУ в Facebook.

"Справжній патріот України Дмитро Володимирович на своєму прикладі ще на початку 2014 року під час подій у Криму показав, що таке вірність і відданість своїй Батьківщині. Він не боявся життєвих перешкод, завжди впевнено їм протистояв і завзято йшов вперед", – йдеться в повідомленні.

"Сильний духом і мужній професіонал своєї справи – таким флотський офіцер назавжди залишиться у пам’яті військових моряків", – резюмують у командуванні.

Українська правда
Теми: АТО армія
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